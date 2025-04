Tiene corpo della madre nel freezer per 2 anni, 55enne confessa

agenzia

Cagliari, figlio al pm: 'l'ho fatto per i soldi della pensione'

CAGLIARI, 09 APR – Ha confessato di aver messo il cadavere della madre nel freezer perché aveva bisogno di incassare la pensione della donna, e ha raccontato a quando risale la morte. Sandro Mallus, 55 anni di Sarroch (Cagliari), indagato per aver nascosto nel congelatore della sua abitazione il corpo della madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, scoperto dai carabinieri il 28 agosto dello scorso anno, ha deciso finalmente di parlare. Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, ieri l’uomo si è presentato davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, che l’ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta per occultamento di cadavere e truffa. Mallus, difeso dall’avvocata Michela Zanda, ha rivelato che la morte della madre risale al 5 gennaio 2022, quindi due anni e mezzo prima del ritrovamento. In particolare avrebbe raccontato che appena sveglio era andato a controllare le condizioni della mamma, dicendo che respirava male, poi tornato a verificare aveva scoperto che era deceduta. Mallus avrebbe riferito al magistrato di essere andato nel panico e aver deciso di infilare il corpo della 78enne nel congelatore. Ma non si sarebbe fermato solamente a questo: avrebbe anche creato una specie di altarino con tanto di foto della mamma sopra il freezer. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, Rosanna Pilloni è morta per cause naturali, non sono stati riscontrati segni di violenza. Adesso il pm potrebbe chiudere l’inchiesta non prima di aver calcolato a quanto ammonta la truffa ai danni dell’Inps visto che Mallus ha incassato la pensione della madre dal gennaio 2022 ad agosto 2024.

