Tifosi spagnoli aggrediti a Roma, daspo per i cinque indagati

ROMA, 03 FEB – Sono stati notificati nelle ultime ore i daspo adottati dal questore di Roma, Roberto Massucci, a carico dei cinque denunciati all’autorità giudiziaria per l’aggressione ai tifosi del Real Sociedad avvenuta il 22 gennaio scorso in via Leonina, al centro di Roma, alla vigilia della gara di Europa League contro la Lazio. Sono 27 complessivamente gli anni previsti dai cinque provvedimenti che interdicono la partecipazione alle manifestazioni sportive e la frequentazione dei luoghi pertinenza rispetto agli impianti sportivi in occasione degli eventi. Nel dettaglio per due degli indagati, recidivi, il provvedimento avrà una durata di nove anni, accompagnato dall’obbligo di presentazione per l’intera validità del divieto negli uffici di polizia in occasione delle gare disputate dalla squadra biancoceleste. Per i cinque è stata applicata la misura del cosiddetto daspo “fuori contesto”, previsto dalla norma a carico di soggetti indiziati della commissione di specifiche gravi tipologie di reato consumate anche in contesti estranei a quello strettamente connesso agli appuntamenti sportivi. Proseguono le indagini per risalire alla identità degli altri responsabili dell’aggressione.

