Tifosi Triestina manifestano contro rischio fallimento

agenzia

La proprietà statunitense ha soltanto 24 ore per salvare società

TRIESTE, 05 GIU – Un centinaio di tifosi della Triestina hanno manifestato questa sera per protestare contro il rischio di fallimento che sta correndo la società sportiva. Sventolando bandiere biancorosse, i simpatizzanti sono sfilati in un corteo aperto da un grande striscione con la scritta “Trieste merita rispetto”, per le strade del centro fino in piazza Unità d’Italia, davanti alla sede del Comune. Qui hanno acceso alcuni fumogeni di colore rosso e urlato che la Triestina non può fallire. Dal Palazzo sono usciti molti esponenti della maggioranza di centrodestra, conclusi per oggi i lavori del Consiglio comunale sulla variante al Piano regolatore per l’impianto di ovovia da realizzare, esprimendo solidarietà ai tifosi. Se la situazione sportiva non è cattiva visto che la squadra si è salvata dalla retrocessione dal campionato di serie C, a preoccupare è invece la situazione economica: entro domani l’a.d. Sebastiano Stella e il presidente, lo statunitense Ben Rosenzweig, dovranno iscrivere la squadra al campionato di C, appunto. E sistemare anche una serie di adempimenti come la convenzione per lo stadio, fideiussione da 700 mila euro, il piano di rateizzazione con l’erario per il pregresso. Voci vicine alla società ipotizzano un prestito (occorrerebbero circa 5 milioni di euro) oppure la cessione a un nuovo soggetto che si accollerebbe squadra, società e tutti i problemi. La Triestina, società storica in Italia, da anni attraversa gravi problemi e ciclicamente si è trovata a un passo dal fallimento.

