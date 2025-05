TikTok viola norme digitali Ue, ‘serve trasparenza su spot’

agenzia

"E' in violazione Dsa". Se sarà non conforme rischia maxi multa

BRUXELLES, 15 MAG – La Commissione Ue ha notificato a TikTok un parere preliminare in base al quale il social media cinese è in violazione delle norme europee sui servizi digitali del Digital Services Act (Dsa) e in particolare sul proprio archivio pubblicitario. Ha rilevato che non fornisce le informazioni necessarie su contenuto, target e chi paga. “I cittadini hanno il diritto di sapere chi c’è dietro ai messaggi che vedono”, afferma in una nota Henna Virkkunen, vicepresidente dell’esecutivo comunitario. TikTok ha ora tempo per difendersi prima di una possibile decisione formale di non conformità che può portare a sanzioni fino al 6% del fatturato.

