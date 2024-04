Tim e Dazn siglano nuovo accordo, la serie A fino al 2029

agenzia

Non in esclusiva. Su TimVision anche l'altra offerta sportiva

MILANO, 25 MAR – Tim e Dazn annunciano il nuovo accordo di distribuzione non esclusivo. Questo consentirà ai clienti TimVision di continuare a vedere le dieci partite di ogni giornata del Campionato di Serie A per le prossime cinque stagioni fino al 2029, oltre a tutta l’offerta sportiva della piattaforma globale di intrattenimento e live streaming. “Grazie a questo accordo con DAZN andiamo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di TimVision come piattaforma streaming più completa sul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali componendo un catalogo straordinario di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia, oltre ai migliori contenuti sportivi”, afferma Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim. “L’intesa che vede un rinnovato approccio al mercato e che rappresenta un cambio di passo nel settore dei contenuti premium relativi ad eventi sportivi live, è volta a supportare lo sviluppo del business con l’obiettivo di ampliare la capacità di commercializzazione del nostro servizio per raggiungere il maggior numero di tifosi”, rileva Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia.

