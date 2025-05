Tim, in primo trimestre ricavi +2,7% in linea con le attese (2)

agenzia

Ebitda After lease a 800 milioni +5,4%

MILANO, 07 MAG – Il periodo si chiude con una perdita di 124 milioni di euro, drasticamente ridotta rispetto al rosso di 400 milioni di euro nel primo trimestre 2024, “comprensivo di una perdita netta per attività cessate o destinate ad essere cedute per complessivi 21 milioni di euro”. Sparkle sta per essere venduta al Mef e a Retelit (il perfezionamento dell’operazione è atteso entro l’ultimo trimestre dell’anno) e per questo è stata classificata ‘come attività cessata’ e non è più inclusa nel perimetro di Tim Domestic. I risultati presentati sono dunque “organici ‘like-for-like'” simulando anche l’operazione di separazione della rete fissa come se la stessa fosse avvenuta all’inizio del periodo di riferimento (1 gennaio), precisa una nota del gruppo. L’obiettivo, spiega l’azienda è “fornire una migliore comprensione dell’andamento del business” perchè altrimenti il confronto con i ricavi (3.764 milioni) del primo trimestre 2024 avrebbe mostrato un calo del 13% e quello con l’ebitda (1,4 miliardi) del 32,8 per cento. Il gruppo dunque “conferma tutte le guidance per l’esercizio in corso”.

