Tim: Palumbo(Fdi), ‘con nascita Netco nuova era per tlc italiane, successo Meloni’

agenzia

Roma, 1 lug. “Oggi verrà di fatto formalizzata la vendita della rete Tim alla società Netco, operazione che coinvolgerà direttamente 20.000 dipendenti che ne faranno parte, mentre 16.700 resteranno in Servco. Questo passaggio è un concreto piano di salvataggio realizzato e voluto fortemente dal Governo Meloni che si è trovato di fronte ad una situazione debitoria che impediva di investire sulla rete del futuro e lasciava poche speranze a qualsiasi piano industriale che fosse andato nel solco dei precedenti. Pertanto, il governo, ha ritenuto di intervenire tempestivamente attraverso una partecipazione nella futura società delle rete denominata Netco”. Così in una nota il responsabile del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia e presidente del circolo ‘Pino Rauti’ Milano, Flavio Palumbo.