Timbro pre-colombiano restituito dai carabinieri all’Ecuador

agenzia

Marchiava o decorava oggetti in terracotta. Tra IV-XVI sec.a.C.

UDINE, 06 GIU – I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Udine hanno riconsegnato, all’ambasciatore della Repubblica dell’Ecuador in Italia, un sigillo in terracotta, denominata “pintadera”, risalente a un periodo compreso tra il IV sec. a.C. e il XVI sec d.C., di piccole dimensioni, ma perfettamente conservato, con il fine di reintegrarlo nel patrimonio culturale ecuadoriano. Il bene archeologico, di forma cilindrica e con impressa l’incisione zoomorfa di un felino, corrisponde a un odierno timbro. Intinta in colori vegetali e fatta scorrere, la pintadera marchiava o decorava oggetti vari in terracotta. L’attività d’indagine, avviata già nel gennaio del 2024 e scaturita dal monitoraggio dei siti di e-commerce per reprimere i reati relativi alla vendita di beni culturali illecitamente detenuti, ha permesso ai militari di localizzare il fossile nell’abitazione di un privato cittadino di Pordenone. Il cittadino che aveva pubblicizzato per la vendita il bene sul web, ignaro delle specifiche tutele di legge che l’Ecuador, sin dal 1911, applica al proprio patrimonio archeologico, l’aveva ricevuto in regalo da un conoscente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA