Tiri incrociati tra Russia e Ucraina, un morto a Zaporizhzhia

agenzia

Mosca, intercettati 86 droni ucraini su regioni russe e Mar Nero

ROMA, 30 AGO – La Russia ha lanciato nella notte un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine, secondo quanto riportato dall’Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd. Il bilancio, al momento, è di un morto e 16 feriti a Zaporizhzhia, dove è stato colpito un edificio residenziale. Il capo dell’amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, ha precisato che tra i feriti ci sono anche due bambini. Intanto, Mosca registra che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 86 droni ucraini sorvolando le regioni russe e il Mar Nero durante la notte, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo citato dalla Tass: 30 droni sul Mar Nero, 15 droni sul territorio della Repubblica di Crimea, 13 droni sul territorio della regione di Rostov, 11 droni sul territorio della regione di Krasnodar, 5 droni sul territorio della regione di Bryansk, 4 droni sul territorio della regione di Belgorod, 2 droni sul territorio della regione di Smolensk, 2 droni sul territorio della regione di Kaluga, 2 droni sul territorio della regione di Tver, 1 drone sul territorio della regione di Tula e 1 drone sul territorio della regione di Kursk”, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

