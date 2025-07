Tirocini per universitari alla Tenuta del Presidente

agenzia

Candidature fino al 31 luglio

ROMA, 18 LUG – C’è tempo fino al 31 luglio per presentare la candidatura online. I tirocini curriculari in ambito naturalistico e archeologico si svolgeranno da settembre a novembre presso la Riserva Naturale Statale “Tenuta presidenziale di Castelporziano”, dotazione della Presidenza della Repubblica Italiana. Un luogo di incontro unico tra arte, storia, natura e istituzione. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario di 600 euro. Possono candidarsi gli studenti di tutte le università italiane aderenti al programma che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell’avviso di selezione. I tirocini hanno una durata complessiva di 150 ore: 30 ore di formazione in presenza e 120 ore di attività pratica organizzata in 7 finesettimana totali. L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma fra Fondazione CRUI e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

