Titoli Stato: investitori giapponesi in fuga da quelli francesi, nessun effetto su Btp

Roma, 26 gen. –

E’ ‘fuga’ in Giappone dai titoli di Stato europei (in particolare francesi), ma l’effetto è praticamente nullo sull’Italia, oggetto invece negli anni passati di forti acquisti. E’ quanto emerge da dati compilati da Goldman Sachs e analizzati dal Financial Times. Le cifre mostrano un deflusso di debito pubblico dell’Eurozona che negli ultimi sei mesi ha raggiunto il livello più alto da oltre un decennio: nel periodo giugno novembre le vendite nette degli investitori giapponesi sono salite infatti a 41 miliardi di euro, un trend stimolato dall’aumento dei rendimenti dei bond nipponici ma anche dall’instabilità di alcuni paesi chiave, dalla Francia (che non ha ancora una legge di bilancio) alla Germania (che a febbraio tornerà alle urne).

Come detto i titoli francesi – gli Oat – sono stati i più venduti durante i sei mesi con un ‘alleggerimento’ di 26 miliardi di euro, mentre per i Btp – fra il 2020 e il 2021 i preferiti dagli investitori giapponesi – la bilancia è in parità fra vendite e acquisti, anche se a livelli ridotti. Il ritorno degli investitori giapponesi a casa rappresenta un “punto di svolta per il Giappone e i mercati globali”, ha affermato al Financial Times Alain Bokobza, responsabile dell’allocazione globale degli asset presso Société Générale. Gli investimenti giapponesi sono stati “per molto tempo una fonte stabile di domanda di bond governativi” europei ricorda Tomasz Wieladek, economista di T Rowe Price ma ora spiega Seamus Mac Gorain, di JPMorgan Asset Management “non c’è dubbio che per la Francia la base di acquirenti sia cambiata”.