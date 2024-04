Titoli Stato: Meloni, ‘è scintilla, racconta che declino Italia si può ribaltare’**

agenzia

Roma, 25 mar. “C’è una dinamica molto interessante che riguarda la risposta sui Titoli di Stato italiani. L’ultima volta che ne abbiamo piazzati sul mercato estero, la disponibilità era di 10 mld e sono arrivate richieste per 155 mld: oggi l’Italia è una nazione sulla quale gli altri vogliono investire. Questo è un dato straordinario. Non sto dicendo che va tutto bene, per niente, ma ci sono scintille che fanno capire che il famoso declino che si pensava fosse un destino, invece è una scelta che si può ribaltare”. Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.

