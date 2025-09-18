Tokyo: ex ministro Takaichi annuncia candidatura a capo Ldp

agenzia

Unica contendente donna alla guida del partito conservatore

TOKYO, 18 SET – Ha formalizzato la propria candidatura alle elezioni per la leadership del Partito Liberal-democratico (Ldp) in Giappone, la ex ministro degli Interni Sanae Takaichi, completando lo schieramento dei principali contendenti alla successione del premier dimissionario Shigeru Ishiba. Takaichi, posizionata alla destra del partito, punta così a diventare la prima donna premier del Giappone, dopo aver ufficializzato la sua intenzione al ‘consigliere supremo’ ed ex primo ministro, Taro Aso, riconosciuto come il ‘kingmaker’ della politica giapponese. “Ciò che serve ora è una politica in grado di trasformare le nostre ansie sulla vita e sul futuro in speranza”, ha detto Takaichi ai giornalisti. La 64enne originaria di Nara, nel Giappone centrale, è considerata una delle favorite insieme al ministro dell’agricoltura Shinjiro Koizumi, figlio dell’ex premier Junichiro Koizumi. All’elezione della leadership dell’Ldp, prevista per il 4 ottobre, dovrebbero partecipare cinque candidati, tra cui il capo del gabinetto Yoshimasa Hayashi, l’ex ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi e l’ex ministro della Sicurezza economica Takayuki Kobayashi. La fine della legislatura era inizialmente prevista per il 2027, alla fine del mandato triennale di Ishiba, ma è stata anticipata dopo che l’attuale premier ha rassegnato le dimissioni a inizio mese, assumendosi la responsabilità della sconfitta elettorale nelle elezioni del 20 luglio scorso alla Camera dei Consiglieri, che ha portato la coalizione di governo a perdere la maggioranza in entrambe le aule del Parlamento; una dinamica che non si era mai verificata dalla fondazione del partito, nel 1955.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA