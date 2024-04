Tommasi ‘l’esperienza da calciatore mi aiuta in politica’

agenzia

Sindaco Verona 'la città e i cittadini sono il nostro pallone'

ROMA, 10 APR – “L’esperienza da calciatore mi sta aiutando in politica”. Lo ha detto Damiano Tommasi, sindaco di Verona, durante la conferenza stampa di presentazione degli europei di calcio del 2024 in corso a Villa Almone a Roma. “Nel calcio c’è un pallone solo e i giocatori sono secondari, questo trasportato alla politica cittadina ci aiuta come squadra amministrativa – ha spiegato – Perché noi siamo secondari alla nostra carriera politica e i cittadini e la città sono il nostro pallone, sono il bene primario”. Poi parlando della gestione delle dinamiche di gruppo ha fatto un paragone con lo spogliatoio. “Anche la politica ha i suoi Cassano e le sue dinamiche di gruppo. Parlo di Antonio solo perché ci ho giocato cinque anni insieme, ma l’aver fatto il calciatore mi aiuta a mettere in campo le mie esperienza nelle dinamiche di gruppo e quando non troviamo l’accordo su qualcosa dico sempre di rimettere il pallone al centro e ricominciare”. Chiude con una battuta sulle similitudini tra il lavoro del calciatore e del sindaco: “In comune hanno che tutti ti spiegano come si fa senza averlo mai fatto”.

