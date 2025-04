Tonfo Wall Street con i dazi, Dj -2,62%, Nasdaq -4,40% in avvio

agenzia

S 500 perde il 3,4%. Crollano i titoli di Apple e Nike

NEW YORK, 03 APR – Tonfo per Wall Street in apertura. Il Dow Jones perde il 2,62% a 41.142,50 punti, il Nasdaq cede il 4,40% a 16.831,59 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,4% a 5.486,62 punti. Tra i titoli più colpiti dai dazi ci sono Apple e Nike. Nike perde il 13% scendendo ai minimi dal 2017. Apple perde l’8,5% e brucia 255 miliardi di dollari di valore.

