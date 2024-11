Tor Vergata e Ucla, studio replica attività cellulare con geni sintetici

agenzia

Su Nature Communications il lavoro sul processo con cui si formano e smantellano tessuti e strutture molecolari

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) – Apre la strada a un’ampia gamma di applicazioni, dalla biomedicina alla diagnostica, lo studio recentemente pubblicato su ‘Nature Communications’, condotto da un team di ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata insieme agli scienziati dell’Università della California di Los Angeles (Ucla). Lo studio, finalizzato a ricreare in laboratorio, con reti di geni sintetici, l’affascinante processo con cui le cellule formano o smantellano strutture molecolari in momenti precisi – spiega una nota – avvia la possibilità di imitare questo processo, progettando strutture su scala nanometrica. “Abbiamo pensato all’idea di ricreare in laboratorio reti di geni che, in base al momento della loro attivazione, possono formare o disassemblare materiali sintetici – illustra Francesco Ricci, ordinario all’Università di Roma Tor Vergata – Abbiamo scelto di utilizzare dei ‘mattoncini’ di Dna sintetico che, una volta mescolati in soluzione, interagiscono e formano strutture tubolari solo in presenza di una specifica sequenza di Rna. Un’altra sequenza di Rna, invece, può innescare il disassemblaggio di queste stesse strutture. Abbiamo quindi progettato dei geni sintetici per produrre queste sequenze di Rna in momenti precisi, così da controllare esattamente quando le strutture si formano o si distruggono”. Aggiunge Elisa Franco, ordinario a Ucla: “Siamo riusciti a creare una rete di geni artificiale, che può controllare non solo la formazione o distruzione delle strutture, ma anche la loro composizione in momenti precisi. Ogni mattoncino è progettato per cambiare colore in base all’attivazione temporale dei diversi geni. In questo modo possiamo monitorare visivamente l’attivazione genica e osservare come queste strutture si evolvono nel tempo, riflettendo lo stato funzionale del sistema”. Come sottolinea Daniela Sorrentino, prima autrice dello studio e che ha trascorso gli ultimi mesi del suo dottorato nel laboratorio della professoressa Franco all’Ucla: “Il nostro approccio non si limita a strutture di Dna, ma può essere esteso ad altri materiali e sistemi. Coordinando i segnali biochimici, possiamo assegnare funzioni diverse agli stessi componenti, creando materiali che evolvono spontaneamente nel tempo. Questo – conclude – apre nuove strade alla biologia sintetica e a possibili applicazioni in medicina e biotecnologia”.

