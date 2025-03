Torino: Foti, ‘ancora silenzio Pd contro violenza e sfregio a Istituzioni’

agenzia

Roma, 31 mar. “A Torino, la preghiera per la fine del Ramadan si è trasformata in uno spettacolo indegno, con la foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni data alle fiamme al grido di ‘Allah Akbar’, sotto lo sguardo indifferente del sindaco Stefano Lo Russo. Un gesto grave e violento, che ha visto protagonisti i soliti gruppi di antagonisti e i noti esponenti dei centri sociali torinesi, che si ripete per l’ennesima volta quest’anno e che viene ignorato da chi continua a parlare di ‘inclusione’ e ‘tolleranza’”. Lo dice il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti.