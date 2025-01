Torino: Nastri, ‘si vuole riportare Paese a clima scontro’

agenzia

Roma, 11 gen. “Ancora una volta ci troviamo di fronte all’ennesimo attacco da parte dei soliti estremisti dei centri sociali, incapaci di confrontarsi con le idee e ricorrendo invece alla violenza per impedire uno dei fondamenti della democrazia: il dialogo con i cittadini. Questa mattina durante un’iniziativa politica in Via Racconigi a Torino è stato preso di mira un gazebo di Fratelli d’Italia, un gesto che non solo rappresenta un’aggressione fisica e simbolica, ma che conferma il totale disprezzo di queste frange verso il rispetto delle regole e della convivenza civile”. Lo afferma Gaetano Nastri, senatore di Fratelli d’Italia e questore a Palazzo Madama.