Torna il Darwin Day, festa della teoria dell’evoluzione

Esperto: 'Una delle idee più dirompenti di sempre'

ROMA, 12 FEB – Dal colore delle foglie alla forma del becco degli uccelli, ha rivoluzionato l’immagine del mondo che ci circonda, dandogli un senso nuovo: la Teoria dell’Evoluzione si celebra in tutto il mondo il 12 febbraio con il Darwin Day, nell’anniversario della nascita di Charles Darwin. Numerosi gli eventi anche in Italia, da Pordenone a Foggia e Cagliari ad Asiago. “La teoria di Darwin ha scosso il pensiero dominante dell’epoca che non era in grado di trovare una spiegazione sui cambiamenti avvenuti nei viventi nel corso del tempo”, ha detto all’ANSA l’etologo Enrico Alleva, dell’Istituto Superiore di Sanità e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei. “Una teoria che in Italia, pur con alcune forti resistenze, ha trovato fin da subito una buona accoglienza e ancora oggi il darwinismo è molto ben rappresentato”. Considerata come una delle più dirompenti teorie scientifiche di sempre, l’evoluzionismo ha completamente trasformato il modo di vedere il mondo degli esseri viventi, compreso l’uomo. La teoria dell’evoluzione ha incontrato spesso grandi resistenze, come testimonia anche il recente processo in Arkansas, negli Usa, dove si è tentato di porre sullo stesso livello scientifico all’interno dei programmi scolastici anche il creazionismo. “Ma poi così non è stato”, ha commentato Alleva. “L’evoluzionismo ha sempre incontrato resistenze, più o meno forti a seconda dei periodi e dei Paesi, ma è una teoria – ha aggiunto – che riesce a convincere con una certa facilità grazie alla sua capacità di saper spiegare molti fenomeni naturali che ci circondano, dal colore di una foglia alla forma del becco di un uccello”. Per raccontare l’importanza di questa teoria sono decine le iniziative in programma in tutta Italia, dove la Giornata è promossa dal Museo di Storia Naturaledi Milano e dall’Acquario Civico con un ricco programma di conferenze sui temi aperti dall’evoluzionismo e sul come sarebbe oggi il mondo se il giovane Darwin non avesse intrapreso la sua avventura di esplorazione del mondo a bordo del Beagle.

