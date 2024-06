Torna il premio Ischia di giornalismo, tra IA e conflitti

agenzia

Il 28 ed il 29 giugno. Aldo Cazzullo è giornalista dell'anno

NAPOLI, 25 GIU – Intelligenza artificiale, ricostruzione post terremoto, ma anche le infrastrutture sportive e culturali per l’inclusione, i conflitti internazionali: saranno questi i temi al centro dei dibattiti che accompagneranno la cerimonia di premiazione del Premio Ischia di Giornalismo in programma sull’isola verde il 28 ed il 29 giugno. Aldo Cazzullo, vicedirettore de Il Corriere della Sera ed autore della trasmissione televisiva Una giornata particolare è il vincitore del Premio Ischia come giornalista dell’anno. Monica Giandotti (Linea notte Tg3) vince il Premio Ischia per la Tv, Elena Pero ( Sky sport) Premio Ischia per l’informazione sportiva. Il premio Internazionale è andato invece a Amy Khazim del Financial Times che attualmente si occupa di economia italiana, nonché di sfide ambientali e sociali. È stata a lungo capo ufficio dell’Asia meridionale, ed ha vinto in passato numerosi riconoscimenti, tra cui Human Right Press Awards. Maria Chiara Aulisio, caposervizio del quotidiano Il Mattino, è la vincitrice del premio speciale Ischia. Da quest’anno la Fondazione Premio Ischia ha reintrodotto la sezione dedicata alle agenzie di stampa, per il ruolo sempre più centrale che svolgono nel panorama della informazione nazionale ed internazionale. Il riconoscimento è andato a Radiocor che ha appena festeggiato i 70 anni di attività nella informazione economica e finanziaria chiudendo un accordo pluriennale con Dow Jones ed aumentando significativamente la fornitura del notiziario e dei servizi multimediali. Il premio Ischia di giornalismo ha da anni acceso i riflettori anche sulla comunicazione istituzionale, il riconoscimento giunto alla sua 16/ma edizione è rivolto al professionista da cui dipende o è riconducibile l’attività di comunicazione e che abbia saputo sostenere la reputazione delle organizzazioni pubbliche, del no profit, delle istituzioni e delle aziende in generale. Martina Fuga, presidente dell’Associazione CoorDown, che promuove i diritti delle persone con sindrome di Down e Guido Bramante, portavoce del Gen.C.A. Francesco Paolo Figliuolo sono i vincitori del Premio Ischia comunicatori dell’anno. Nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo vengono, poi, assegnati il premio alla ‘Comunicazione Sostenibile’ promosso da a2a che è stato assegnato a Riccardo Luna, editorialista di Repubblica e direttore di Green&Blue – testata dedicata ai temi di sostenibilità e ambiente – esperto di green e digitale. Il premio Opening New Ways of Journalism, assegnato dal Gruppo Unipol, va invece a Fjona Cakalli, blogger, conduttrice TV, divulgatrice, tech influencer, content creator e imprenditrice digitale. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 45ma edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo il 28 e 29 giugno.

