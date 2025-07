Torna Il Tempo delle donne, dedicato a Poteri. Soldi. Amori

agenzia

Dal 12 al 14 settembre 300 ospiti e oltre 100 appuntamenti

ROMA, 24 LUG – Torna Il Tempo delle Donne con più di 300 ospiti italiani e internazionali del mondo delle istituzioni, della società civile, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dal 12 al 14 settembre alla Triennale di Milano. La festa-festival di Corriere della Sera, nata da un’idea de La27esimaOra, in collaborazione con iO Donna e Valore D e da quest’anno con il Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere, dedica la dodicesima edizione al tema: Poteri. Soldi. Amori. La libertà di volere ancora tutto. L’edizione 2025 si aprirà il 12 settembre alle 10 con la presentazione della ricerca ‘I giovani e i nuovi modelli maschili’ condotta da Ipsos su un campione di persone dai 16 e ai 24 anni, per il Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere che raccoglie tutti gli atenei milanesi. Saranno tre giornate ricche di inchieste live, interviste, conversazioni, workshop, spettacoli e tanto altro, in un palinsesto di oltre 100 appuntamenti in Triennale Milano, su corriere.it e sui social @27esimaora e @corriere. “Il tema del Tempo delle Donne quest’anno si fa in tre. Tre plurali: ‘Poteri. Soldi. Amori.’ – spiega Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera – Una chiamata alla società e agli individui ad aprirsi per superare le disparità, non solo al femminile, moltiplicando gli spazi, le storie, le idee e gli sguardi, per costruire un mondo che non sia a somma zero”. Tra le novità dell’edizione 2025 una linea di palinsesto dedicata all’ascolto nel nuovissimo ‘Spazio Voce’ di Triennale Milano, riservato all’esperienza sonora con: la rassegna stampa quotidiana in live streaming a cura delle firme di Corriere della Sera; i live vodcast ‘Fuori Onda’ con le oltre venti interviste one-to-one, a cui si potrà assistere dal vivo e subito disponibili in streaming su iltempodelledonne.it e gli appuntamenti del consolidato format ‘Garage delle idee’. Sarà riservato più spazio al benessere fisico con il programma ‘Movimento’ che propone in giardino tre appuntamenti al giorno e allo spettacolo, con tre pièce teatrali e i concerti serali ‘Il mio canto libero’. Informazioni e programma, in continuo aggiornamento, su iltempodelledonne.it e attraverso i canali social de La27esimaOra e di Corriere della Sera, dove si potrà contribuire con gli hashtag #tdd2025, #tempodelledonne.

