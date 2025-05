Torna in 15 piazze italiane il Tour della Salute

agenzia

Consulti gratuiti, novità del 2025 è benessere orale

MILANO, 14 MAG – Dalla Lombardia alla Sicilia nel segno della prevenzione. Torna nelle piazze di 15 città italiane il Tour della salute, che inizierà il suo viaggio il 17 maggio da Cremona, per concludersi il 26 ottobre a Frosinone. Nel mezzo ci saranno Foligno, Castelfranco Veneto, Pesaro, Prato, Forlì, Rovereto, Novara, Olbia, Brindisi, Pescara, Caserta, Cosenza e Messina. L’iniziativa, arrivata alla settima edizione, dal 2018 ha effettuato circa 60mila consulti medici gratuiti, promuovendo anche i corretti stili di vita. “Ogni iniziativa che avvicina alla tutela della salute è benvenuta – ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso durante la presentazione a Milano -. Alcuni stili di vita e abitudini non sono utili per migliorare le condizioni di salute dei cittadini e i costi per la sanità aumentano, quindi fare sensibilizzazione è fondamentale”. Il Tour della Salute “agisce a 360 gradi – ha aggiunto Roberto Volpe, membro del consiglio direttivo Siprec e vice presidente del Comitato tecnico scientifico del Tour -. Il messaggio è: cercare di educare alla prevenzione è fondamentale”. “In Italia sei persone su dieci non fanno prevenzione quindi questa iniziativa offre un forte contributo”, ha osservato Salvatore Butti, general manager e managing director di Eg Stada Group. Nel corso di ogni tappa, dal sabato mattina alla domenica sera, sarà allestito un villaggio della salute e dello sport con 8 ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi in modo gratuito a controlli di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, a valutazione audiometrica e a test dell’equilibrio. Novità di quest’anno è lo sportello dedicato alla salute orale. Completa il quadro lo spazio ai colloqui con un medico veterinario. Inoltre il personale aderente a Asc, Attività sportive confederate, coinvolgerà il pubblico sull’importanza dello sport nella prevenzione. I risultati di questo Tour “sono entusiasmanti, abbiamo grande richiesta dei sindaci italiani, quest’anno per la prima volta saremo presenti a Rimini Wellness e ci sarà la possibilità per gli sportivi di potersi confrontare con il loro stato di salute”, ha concluso Luca Stevanato, presidente nazionale Asc.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA