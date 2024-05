Torna su strada la Mercedes-Benz che partecipó alla Targa Florio 1924

agenzia

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – A 100 anni dal trionfo della Mercedes nella leggendaria Targa Florio in Sicilia il 27 aprile 1924, la straordinaria racing car Mercedes da 2 litri utilizzata all’epoca torna su strada. Mercedes-Benz Classic ha restaurato il veicolo dalla propria collezione secondo i piú alti standard di autenticitá. Sará presentata in occasione dei principali eventi internazionali nel 2024. Questa racing car, con la sua caratteristica verniciatura rossa, é un pezzo forte dei 130 anni di Mercedes-Benz Motorsport. “Nel 1924, con questa straordinaria racing car, Mercedes ha fatto la storia del motorsport. Un secolo dopo, il veicolo puó essere rivisto in azione nelle sue condizioni originali, il che significa che Mercedes-Benz Classic sta facendo la storia. Perchê una cosa del genere é possibile solo grazie all’unione delle competenze del Mercedes-Benz Classic Centre, dell’Archivio Mercedes-Benz Classic e di una solida rete di esperti. Questo affascinante progetto rende tangibile la forza innovativa della nostra azienda, dalle sue origini nel 1886 fino al futuro” ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, Responsabile del Patrimonio Mercedes-Benz. All’inizio degli anni Venti, la Targa Florio era un evento di punta dell’automobilismo europeo. Offriva alle aziende tedesche un’importante opportunitá perchê, dopo la Prima Guerra Mondiale, erano state inizialmente escluse dalla partecipazione al Campionato europeo di Gran Premio. La Mercedes ottenne il secondo posto assoluto nel 1921 e un privato vinse con una Mercedes nel 1922. Nel 1924, il marchio tornó a competere con una nuova auto da corsa. Questo veicolo si basava sui progetti di Paul Daimler. Ferdinand Porsche, direttore tecnico e responsabile dello sviluppo della Daimler-Motoren-Gesellschaft dall’aprile 1923, la sviluppó fino a renderla pronta per le gare. La squadra corse si recó da Stoccarda in Sicilia con quattro vetture da competizione da 2 litri con motore sviluppato in house. La Mercedes iscrisse tre di queste auto da corsa alla Targa Florio e alla Coppa Florio. Una particolaritá era la verniciatura rossa, che in realtá era riservata alle vetture italiane: lo scopo era quello di prevenire eventuali ‘interferenze’ da parte dei tifosi italiani durante la gara. All’epoca le auto da corsa tedesche erano solitamente verniciate di bianco. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Apr-24 13:02

