Tornano i bollini rossi per il caldo, domani 2 e venerdì 8

agenzia

Quasi tutti al centrosud, Brescia unica città del settentrione

ROMA, 07 AGO – Continua l’allerta caldo e tornano, quasi tutti al centrosud, i bollini rossi che segnalano il massimo livello di rischio da alte temperature per tutta la popolazione. Domani sono due, Perugia e Roma, le città ‘in rosso’ (oggi erano arancioni, rischio salute solo per i più fragili). A quanto risulta dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 città, sarà venerdì che i bollini rossi diventeranno 8, quasi tutti al Centrosud. Si tratta di 4 dei capoluoghi di provincia del Lazio (oltre a Roma, Rieti, Frosinone e Latina, mentre Viterbo è in arancione), di Palermo, Perugia Campobasso e, unica città del Nord, Brescia. L’elenco potrebbe allungarsi nel prossimo weekend che, secondo gli esperti, potrebbe essere il più caldo dell’anno. Sarà bollente anche il Nord Italia dove peraltro è in azione una veloce perturbazione che porterà temporali e grandine fino a domani pomeriggio, quando l’anticiclone africano riporterà le temperature nuovamente in su.

