Tornano in campo gli ex Ppi, con Delrio, Prodi e Ruffini

agenzia

Nasce Comunità democratica: 'Chiediamo spazio, nel Pd o fuori'

ROMA, 30 DIC – Tornano in campo i cattolici democratici del centrosinistra, gli ex Ppi, con una iniziativa organizzata da Graziano Delrio il 18 gennaio a Milano, in cui interverranno alcuni padri nobili, come Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti, intellettuali d’area come Ernesto Maria Ruffini, un’ampia platea di amministratori locali, professori e associazioni. Pronto il nome: Comunità democratica. L’obiettivo, spiega all’ANSA Delrio, è “far capire che la cultura politica dei cattolici democratici può dare molto al Paese, come in altri tornanti storici. Chiediamo una maggior accoglienza e spazio, nel Pd o anche fuori dal Pd”.

