Tornano in Messico 172 cadetti della nave scuola Cuauhtémoc

Stabili le condizioni dei due ancora ricoverati a New York

CITTÀ DEL MESSICO, 19 MAG – Un gruppo di 172 cadetti e personale della Marina messicana, che facevano parte dell’equipaggio della nave scuola Cuauhtémoc, è arrivato nelle prime ore di questa mattina al porto di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico. Lo ha riferito l’istituzione attraverso i suoi canali ufficiali. Gli allievi riceveranno assistenza psicologica e supporto amministrativo prima di riprendere le attività all’accademia navale, dopo l’incidente avvenuto il 17 maggio a New York, quando la nave ha urtato il ponte di Brooklyn durante una manovra. La collisione ha causato la morte di due marinai e il ferimento di altri 22. La Marina Militare ha confermato che due membri dell’equipaggio sono ancora ricoverati in ospedale negli Usa e ricevono cure mediche specialistiche. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulle loro lesioni, il dicastero ha confermato che le condizioni di entrambi sono stabili.

