Tortorella: Braga, ‘punto di riferimento per generazioni, ci mancherà’

agenzia

Roma, 7 feb. “Aldo Tortorella è stato un protagonista della storia e della sinistra italiana. Il suo impegno nella lotta di Liberazione e poi come dirigente del partito comunista italiano ne hanno fatto un punto di riferimento per molte generazioni. Ci ha spinto a guardare al futuro e alle sfide con spirito critico, passione e determinazione. Ci mancherà”. Lo ha detto Chiara Braga capogruppo Pd alla Camera dei deputati all’apertura della camera ardente per Aldo Tortorella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA