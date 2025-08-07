Toscana: Conte, ‘bene voto iscritti, mandato chiaro per confronto con Giani’

agenzia

Roma, 7 ago. “Sono orgoglioso di far parte di una comunità viva, che si confronta, discute, a volte anche animatamente ma sempre per cercare le soluzioni migliori per il bene dei cittadini. In Toscana abbiamo dato vita a un processo decisionale ampio e trasparente che non si è limitato a rispondere ad un quesito posto dall’alto, ma che ha contemplato tante riunioni a vari livelli territoriali, coinvolgendo tutti gli iscritti in un dibattito franco e maturo”. Così Giuseppe Conte commenta i risultati del voto degli iscritti in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana.