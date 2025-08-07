Toscana: da voto on line M5S ok a verificare condizioni ingresso in coalizione

agenzia

Roma, 7 ago. Il Movimento 5 Stelle verificherà l’ingresso nella coalizione di centrosinistra alle regionali in Toscana. Sono prevalsi i sì all’alleanza nel voto on line riservato agli iscritti 5 Stelle: 1.538 favorevoli, i contrari sono stati 1.030. “Alle ore 18.00 di oggi 7 agosto 2025 si sono concluse le votazioni da parte degli iscritti della Regione Toscana per deliberare sul seguente ordine del giorno: Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana del 2025. Aventi diritto di voto: 5.202. Hanno votato in 2.568”, si legge in una nota.

Questo il quesito sottoposto agli iscritti: “Alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025 pensi che il MoVimento 5 Stelle debba partecipare da solo oppure pensi sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra, conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere, per iscritto, un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici, quali emersi nel corso delle riunioni e assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito www.movimento5stelle.eu?.”