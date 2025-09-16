Toscana: Fratoianni, ‘per Tomasi più fondi per scuola e sfratti? Lo dica a Meloni…’

agenzia

Roma, 16 set. “Ho letto una fantastica dichiarazione che ha fatto ieri il candidato della destra alla presidenza della Regione Toscana Tomasi: ha detto ‘dobbiamo garantire un futuro ai giovani toscani e quindi dobbiamo investire di più nel diritto allo studio, e dobbiamo pure istituire un fondo contro gli sfratti’. Vorrei dire con grande pacatezza a Tomasi: vede, lei ha proprio sbagliato indirizzo, queste cose le deve dire a Giorgia Meloni. È questo governo, il governo della destra di Tomasi che taglia ogni anno i fondi per il diritto allo studio, è il governo della destra di Tomasi che da quando è al potere che ha ridotto drasticamente i fondi contro gli sfratti. Perché voler prendere in giro i toscani ingannandoli così?”. Lo afferma Nicola Fratoianni intervenendo a Firenze alla conferenza stampa di presentazione delle liste di Avs per le prossime elezioni per la Regione Toscana.

