Toscana: Furfaro, ‘bene apertura M5S, ora una coalizione larga per laboratorio nazionale’

Roma, 7 ago. “Accogliamo con favore la decisione del Movimento 5 Stelle di verificare le condizioni per partecipare alla coalizione a sostegno di Eugenio Giani. È un segnale importante, che va nella direzione giusta: costruire un fronte largo e credibile, capace di offrire un’alternativa solida alla destra di Meloni”. Così il deputato dem toscano Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale, commenta il risultato online del M5S.