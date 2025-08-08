Toscana: Giani, ‘bene M5S, segnale anche a livello nazionale’

agenzia

Roma, 8 ago. “Ho accolto con soddisfazione l’esito della consultazione del Movimento 5 Stelle toscano, un risultato di buon senso, un risultato che ha visto esporsi in tal senso lo stesso leader nazionale Giuseppe Conte”. Lo dice al Corriere della Sera, Eugenio Giani, presidente della regione Toscana la cui ricandidatura è stata ufficializzata ieri sera nella direzione regionale del Pd, dopo aver ricevuto nel pomeriggio anche il sostegno M5S nella consultazione on line degli iscritti 5 Stelle.

“Adesso si apre una nuova stagione politica in cui saremo protagonisti, con la costruzione di una coalizione progressista nella nostra regione, ed è un segnale importante anche a livello nazionale. Per le elezioni politiche che si terranno tra due anni: ci arriveremo con alle spalle una importante sedimentazione di governo, di rapporti nei territori, di impegni condivisi, elementi utili per una grande e forte alleanza di centro sinistra”.