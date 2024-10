agenzia

Roma, 12 ott. “Io candidarmi? Ma no, non scherziamo. In Toscana vedremo con la coalizione. Non so se Giani si ricandiderà, io lo sosterrei ma vediamo che dirà il Pd”. Così Matteo Renzi a Omnibus su La7.

