Toscana: Taruffi (Pd), ‘bene M5S, strada giusta per alternativa governo’**

agenzia

Roma, 7 ago. “Nel rispetto con cui guardiamo al dibattito interno alle altre forze politiche, non possiamo che esprimere piena soddisfazione per l’esito della consultazione interna al M5S toscano”. Lo dice il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi.

“Siamo infatti convinti che l’alleanza tra le forze progressiste sia la strada giusta per il futuro della Toscana così come più in generale per dare all’Italia l’alternativa al Governo della destra. In Toscana in particolare siamo pronti a proseguire il confronto con il M5S che il Pd toscano sta portando avanti da mesi e per il cui lavoro voglio ringraziare sentitamente il gruppo dirigente toscano a partire dal segretario Emiliano Fossi. Adesso avanti con ancora più determinazione e coraggio”.

