Toscani: Magi, ‘grande artista con spirito rivoluzionario’

Roma, 13 gen. “Con Oliviero Toscani il nostro Paese perde un grande artista dallo spirito rivoluzionario. Le prime parole che vengono in mente pensando a Toscani sono: arte, provocazione, libertà. Valori che lo hanno reso un grande amico del mondo radicale, di Marco Pannella e di Emma Bonino”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

“Come diceva lui stesso in una delle sue ultime interviste, ‘La fotografia è impegno etico! A me non frega niente dell’estetica fotografica’. La grandezza del lavoro di Toscani -aggiunge- è stata proprio quella di riuscire a unire arte, provocazione e impegno civile tenute insieme sempre dalla potenza rivoluzionaria delle sue fotografie. Il suo spirito proiettato al cambiamento ci mancherà tantissimo”.

