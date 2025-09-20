Tot raccoglie risorse e punta ora alle pmi più grandi

agenzia

Ceo Messina, c'è spazio aziende ancora indietro su digitale

ROMA, 20 SET – Punta ora alle pmi più grandi, quelle da 50 dipendenti e necessità finanziarie più complesse, la piataforma fintech italiana Tot, guidata dalla ceo Doris Messina con Bruno Reggiani come coo, nata per aziende e professionisti. “Siamo partiti da realtà più piccole sotto i 9 dipendenti – spiega in una conversazione con l’ANSA Doris Messina – cui offriamo un conto bancario e i servizi di pagamento. Adesso, sempre con lo scopo di sostenere l’economia reale, stiamo sviluppando servizi per attrarre altri tipi di aziende visto che il mondo delle Pmi in Italia è composto da tante realtà” con esigenze diverse. Per Messina “noi non avevamo l’ambizione di essere il conto principale delle aziende clienti eppure molti ci dicono che siamo l’unico o il principale”. La ceo riconosce che quello italiano pur con passi avanti, è un mercato dove la digitalizzazione deve ancora compiere passi avanti, specie nel mono delle imprese. “Anni fa – ricorda – le banche hanno iniziato quella per i clienti retail che ora è una realtà, ma per le aziende questo è avvenuto . E parte l’offerta, anche le stesse imprese spesso non hanno piena coscienza delle potenzialità”. “Anche per questo – sottolinea – utilizziamo le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale accompagnandola però a persone fisiche disponibili, siano essi agenti sia tecnici sui quali stiamo investendo”. Da qui i piani di Tot per offrire alle pmi soluzioni meno standardizzate rispetto alle banche tradizionali. L’obiettivo è quello di arrivare a 40mila clienti nel 2027, grazie anche al nuovo round di finanziamento da 7 milioni di euro chiuso nei giorni scorsi. Si vedrà se continuando nella forma ‘leggera’ di una piattaforma fintech iscritta nell’albo Oam, come ora, oppure chiedendo la licenza bancaria, soluzione con maggiori oneri di compliance e governance ma anche molteplici opzioni positive.

