Totti a Mosca, Europa Radicale denuncia in procura

A Roma. 'Soldi da Paese sottoposto a sanzioni'

TORINO, 18 APR – Un esposto alla procura di Roma sul viaggio di Francesco Totti a Mosca è stato presentato dal coordinatore di Europa Radicale, il torinese Igor Boni. Il riferimento è ai compensi che l’ex calciatore, secondo notizie di stampa, avrebbe ricevuto per avere preso parte agli Rb International Award, evento nel settore dello sport e delle scommesse. “Chiediamo di accertare – spiega Boni – se tali compensi siano in contrasto con le sanzioni e se, in tal caso, sia stato violato l’embargo economico imposto dalla comunità internazionale. Si chiede inoltre se vi siano elementi che configurino una violazione delle normative italiane in merito al trattamento di fondi provenienti da Stati sottoposti a sanzioni”. “Vista la concomitanza pasquale – conclude Boni – Totti troverà questo esposto una sorpresa nel suo uovo. Una cosa è certa: se indubbiamente è stato un campione nel calcio, non si è rivelato tale in umanità”.

