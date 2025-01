Tour Vespucci, la tappa di Mascate si chiude con 34 mila visite

agenzia

Ora in rotta verso Gedda per l'ottavo e ultimo Villaggio Italia

ROMA, 13 GEN – Si è conclusa con quasi 34.000 visitatori la sosta a Mascate, in Oman, dell’Amerigo Vespucci, alla sua 32/ma tappa del tour mondiale. Ora la nave scuola della Marina Militare è in rotta verso Gedda, ottava e ultima tappa del Villaggio Italia, l’esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le “nazionali delle eccellenze italiane” voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto e alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, 11 ministeri. Nel corso della sosta in Oman, c’è stata la visita del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, che ha avuto numerosi incontri istituzionali. “C’è molta voglia di lavorare insieme – le sue parole -. L’Oman come l’Italia è un Paese marittimo e per l’Oman come per l’Italia è essenziale mantenere aperte le linee di comunicazione marittime, gli interessi sono comuni, dalla condivisione delle informazioni alle esercitazioni che consentono di aumentare l’interoperabilità tra le due Marine; grande attenzione per l’arrivo di nave Amerigo Vespucci e grande attenzione anche verso tutte le navi che lo scorso anno hanno visitato l’Oman nell’ambito delle missioni Atalanta antipirateria e Aspides”. “La prima visita di nave Amerigo Vespucci a Mascate segna un importante momento nella cooperazione italo-omanita, con particolare riguardo alla collaborazione tra le nostre Marine, evidenziata anche durante i colloqui con le autorità locali dal capo di Stato Maggiore della Marina – ha detto l’ambasciatore italiano Pierluigi D’Elia, che ha accolto la nave in banchina -. Molto forti anche le prospettive di cooperazione più stretta in settori quali la pesca, la logistica, il turismo. Grazie al comandante Giuseppe Lai e al suo equipaggio, decine di migliaia di persone in soli tre giorni hanno potuto visitare la nave e mostrare così il loro entusiasmo per il Vespucci e l’amicizia del popolo omanita per l’Italia”. Nel corso della sosta il primo grande evento per celebrare i 25 anni della Fondazione Francesca Rava NPH Italia con una serata di beneficenza il cui ricavato è stato destinato a un progetto locale della Oman Charitable Organization per aiutare i bambini in difficoltà. Anche in Oman l’incontro in mare con il catamarano “lo Spirito di Stella”, il primo catamarano completamente accessibile per i disabili, impegnato anch’esso in un tour mondiale.

