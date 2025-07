Toyota prima per vendite globali per sesto anno consecutivo

agenzia

Davanti alla rivale Volkswagen. Nissan sorpassata da Suzuki

TOKYO, 30 LUG – Per il sesto anno consecutivo Toyota si conferma sul gradino più alto del podio nelle vendite globali, superando la rivale tedesca Volkswagen. Nei primi sei mesi del 2025 la casa auto nipponica ha venduto un record di 5,54 milioni di veicoli, comprese quelle della controllata Daihatsu e del produttore di autocarri Hino: si tratta di un aumento del 7,4%, stabilendo un nuovo primato dal 2021 a livello di gruppo. In confronto Volkswagen ha venduto 4,41 milioni di veicoli nello stesso periodo, con un aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente, secondo i dati forniti dall’azienda tedesca. Su base nazionale nel primo semestre le vendite del gruppo Toyota sono aumentate del 27,4% a 1,05 milioni di auto, in ripresa dopo il forte calo del 2024, causato dello scandalo sulle certificazioni irregolari. In accelerazione del 3,6% anche le vendite all’estero, a quota 4,50 milioni di unità, anche in questo caso un record storico, trainate dalla domanda di veicoli ibridi su scala globale. Negli Stati Uniti, comprese quelle del marchio di lusso Lexus, le vendite sono aumentate del 4,2% a 1,24 milioni di veicoli, spinte dai timori di potenziali aumenti dei prezzi derivanti dall’introduzione di nuovi dazi. Risultati positivi anche in Cina, malgrado l’intensificarsi delle concorrenza con le concorrenti locali nel settore dei veicoli elettrici,Toyota è riuscita a incrementare le vendite del 6,8% a 837.744 unità, grazie a nuove misure promozionali legate ai sussidi governativi. Nello stesso periodo di riferimento, le vendite globali di Honda, il secondo produttore automobilistico giapponese, sono diminuite del 5,1% a 1,78 milioni di veicoli. In controtendenza anche Nissan, con una diminuzione del 5,7% a 1,61 milioni di veicoli, perdendo la terza posizione a favore di Suzuki, che ha venduto 1,63 milioni di veicoli, in calo del 2,3%.

