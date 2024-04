Tpl: Sala, ‘Regione Lombardia ha fatto zero negli ultimi 30 anni’

agenzia

Milano, 23 mar. L’attrattività di Milano, con il recente record di turisti, ma anche il caro vita che rischia di ‘tagliare fuori’ gli studenti. In una città in trasformazione “è impensabile per il futuro immaginare che il sindaco metropolitano sia un sindaco virtuale, senza potere e senza soldi”. Lo spiega il sindaco Giuseppe Sala nel suo intervento al convegno de Il Foglio Quotidiano dal titolo ‘Idee creative per un’Italia più attrattiva’.