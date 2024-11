Tpl: Schlein, ‘dal governo tagli inaccettabili’

agenzia

Roma, 8 nov “È importante per noi stare a fianco di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale. Il governo sta tagliando, è inaccettabile”. Lo ha detto Elly Schlein, a margine della manifestazione dei sindacati al Mit in occasione dello sciopero dei trasporti.

“I lavoratori si trovano in condizione di non poter fare il loro lavoro, i pendolari si trovano in condizione di non poter arrivare al lavoro in tempo”, ha spiegato la segretaria dem.