Tra venerdì e sabato si raggiungeranno fino ai 35°C al sud

ROMA, 24 SET – Italia divisa in tre: un fronte instabile con frequenti piogge al nord, una via di mezzo al centro e sole e caldo fino a 35° C al sud. Sono queste in sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “In mattinata – afferma – assisteremo all’allontanamento dell’intensa perturbazione atlantica che ha interessato l’Italia nelle ultime ore. Si prevedono ancora residue piogge sul Friuli Venezia Giulia e su parte della fascia tirrenica. Qualche rovescio non è escluso anche sulla Puglia. Le temperature massime saranno comprese tra i 28°C del sud, i 24°C del centro e i 20°C del nord”. Già in tarda serata, un nuovo fronte atlantico porterà instabilità e acquazzoni tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Sardegna con coinvolgimento anche di Lombardia orientale e Triveneto. Domani, 25 settembre, il nuovo fronte da ovest continuerà a portare piogge sparse alternate a schiarite su versante tirrenico, ovest Sicilia e Marche. Non sono escluse delle piogge sul Triveneto in un contesto di estrema variabilità. I valori termici saliranno al sud fino a toccare i 30°C con prevalenza di sole. “Giovedì – sottolinea Tedici – potrebbe scattare una nuova allerta maltempo al nord per una perturbazione più intensa in discesa dalla Francia. Previsto maltempo al mattino su Liguria, Alpi e Prealpi poi, dal pomeriggio-sera, temporali a tratti forti coinvolgeranno anche la Pianura Padana specie nella parte orientale”. I valori termici saliranno ancora al sud e su parte del centro, scenderanno al nord. Tra venerdì e sabato, infine, assisteremo ancora a qualche pioggia al nord, qualche piovasco al centro, mentre il sud la colonnina di mercurio salirà fino a segnare i 35°C in Sicilia, 33°C in Puglia, 31-32°C in Calabria e Basilicata. Nel dettaglio – Martedì 24. Al nord: nubi irregolari; piovaschi e schiarite. Al centro: via via meno instabile ovunque, peggiora nuovamente in serata sulla Toscana. Al sud: temporali sulle tirreniche e in Puglia poi migliora. – Mercoledì 25. Al nord: peggiora su Liguria, Alpi e Prealpi, nubi sparse altrove. Al centro: rovesci forti su Toscana, Umbria e Lazio, specie al mattino. Al sud: bel tempo prevalente e caldo. – Giovedì 26. Al nord: maltempo specie su Alpi, Prealpi, Liguria di levante. Al centro: rovesci e schiarite sulle Tirreniche, sole altrove. Al sud: bel tempo prevalente e caldo.

