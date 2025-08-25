Tra vittime raid Idf un fotografo Reuters e un reporter NBC

agenzia

Gli altri due sono un fotoreporter di Al Jazeera e un freelance

ROMA, 25 AGO – Il governo di Gaza controllato da Hamas ha reso noto che tra i quattro giornalisti uccisi oggi in un attacco dell’Idf sull’ospedale Nasser di Khan Yunis ci sono un fotografo dell’agenzia di stampa Reuters e un reporter dell’emittente statunitense NBC. Il fotoreporter della Reuters, riferisce Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mentre il giornalista della NBC si chiamava Moaz Abu Taha. Le altre due vittime erano il fotoreporter della stessa Al Jazeera. Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, un giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l’Independent Arabic e l’Associated Press.

