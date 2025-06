Traffico aereo: Laus (Pd), ‘centralizzare controlli radar su Milano crea disservizi’

agenzia

Roma, 29 giu “Il deputato democratico Mauro Laus ha promosso un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al guasto del 28 giugno che ha paralizzato per ore il traffico aereo negli scali di Milano, Torino, Bergamo e Genova, causando gravi disagi ai passeggeri”. Lo rende noto il Pd.

“L’interrogazione, sottoscritta da una trentina di deputati del gruppo del Pd della Camera, prende atto del fatto che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una ‘anomalia tecnica’ ai sistemi radar Enav, ma resta da chiarire se fossero disponibili sistemi di backup e perché non siano intervenuti. I democratici sottolineano inoltre le criticità legate alla centralizzazione del controllo radar su Milano chiedendo se, in assenza di accentramento, l’aeroporto di Torino avrebbe potuto continuare a operare autonomamente”, prosegue il Pd.