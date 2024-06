Traffico droga, 45 anni a ex presidente dell’Honduras

agenzia

Procura, 'ha trasformato il suo Paese in un narco-stato'

WASHINGTON, 26 GIU – L’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernandez è stato condannato a 45 anni a New York per traffico di cocaina. Lo riportano i media americani. Hernandez è stato accusato dalla procura federale americana di aver trasformato l’Honduras in un “narco-stato” durante la sua presidenza dal 2014 al 2022. L’ex presidente ha annunciato che farà ricorso contro la condanna.

