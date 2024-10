Trapani: coppia di turisti tedeschi soccorsi allo Zingaro

agenzia

Palermo, 2 ott. Intervento del Soccorso alpino alla Riserva naturale dello Zingaro per il recupero di due giovani turisti tedeschi. La coppia ieri mattina era entrata nella Riserva da Scopello, sul versante Sud, e nel pomeriggio aveva raggiunto Borgo Cusenza, nella parte nord, senza però essere adeguatamente equipaggiata. Con poca acqua, abbigliamento non adatto al cambio di temperatura e senza illuminazione, la coppia, a causa del buio, ha perso l’orientamento e spaventata ha chiamato il 112. La squadra di soccorso del Cnsas ha raggiunto i due giovani tedeschi, ritrovati in buone condizioni di salute ma particolarmente provati ed entrambi con principi di ipotermia.

