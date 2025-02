Trapani: Daspo a tifoso Marsala

agenzia

Palermo, 15 feb. Nell’ambito delle attività di prevenzione al fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, il Questore di Trapani ha emesso un provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di un tifoso della squadra di calcio “Marsala 1912”. Il provvedimento scaturisce dai fatti avvenuti nella giornata del 2 febbraio, in occasione dell’incontro calcistico tra la squadra locale e l’Athletic Club Palermo, “allorquando la tifoseria locale, verosimilmente amareggiata dal ribaltamento del risultato finale in campo, ha iniziato ad inveire nei confronti della panchina ospite, nonché in direzione di alcuni dirigenti ed atleti”. “Durante il deflusso degli spettatori, un tifoso, oltre ad usare gesti plateali nei confronti della tribuna, si è avvicinata ad un operatore delle Forze dell’Ordine in servizio di Ordine Pubblico, nella circostanza ad un Carabiniere, e con fare intimidatorio ed arrogante, proferiva nei suoi confronti frasi offensive e minacciose, tentando il contatto fisico con quest’ultimo, scongiurato grazie anche all’intervento di alcuni tifosi che lo bloccavano allontanandolo dal luogo”.

L’uomo “già noto alle forze dell’ordine, pluripregiudicato per reati contro la persona, contro la famiglia, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di stupefacenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria”.