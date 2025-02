Trapani: donna morta non è caduta da balcone, figlio fermato per omicidio preterintenzionale**

agenzia

Palermo, 19 feb. Non è morta per essere caduta dal balcone, come si era appreso in un primo momento, la donna di 80 anni deceduta all’ospedale di Marsala (Trapani). Lo rendono noto i Carabinieri di Marsala (Trapani). La Procura, diretta da Fernando Asaro, ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti del figlio 51enne per il reato di omicidio preterintenzionale, commesso ai danni della madre convivente. “Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, scaturisce dalle risultanze delle indagini svolte dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura di Marsala, in ragione del decesso della donna, ricoverata da circa tre giorni presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala per un asserito avvelenamento da farmaci”, spiegano i Carabinieri.