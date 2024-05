TRASFORMARE LA SALUTE EPATICA: IL PRODOTTO DI NUOVA GENERAZIONE FIBROSCAN® DI ECHOSENS È ORA DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

agenzia

La tecnologia New Guided VCTE™ aumenterà l’efficienza, l’automazione e la standardizzazione, per una scansione del fegato all’insegna della semplicità per tutti gli operatori sanitari

PARIGI, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ — Le malattie epatiche oggi sono responsabili di due milioni di decessi all’anno in tutto il mondo. Secondo le previsioni si tratta di una cifra destinata ad aumentare, dato che i tassi di obesità continuano a salire a livello globale. Rispondendo all’urgente necessità di una migliore gestione della salute del fegato, Echosens, leader nel settore della salute epatica, è orgoglioso di annunciare la disponibilità a livello globale del suo nuovo FibroScan® di prossima generazione, dotato della tecnologia Guided Vibration-Controlled Transient Elastography (VCTE)™. Lanciato per la prima volta negli Stati Uniti a febbraio, questo FibroScan® di prossima generazione è uno strumento essenziale nella battaglia contro le malattie epatiche e risponde all’urgente necessità di una valutazione epatica precisa, efficiente e non invasiva, per le esigenze degli operatori sanitari in prima linea nella cura dei pazienti.

Laurent Sandrin, fondatore nonché direttore scientifico e dell’innovazione di Echosens, sottolinea il ruolo cruciale degli operatori sanitari per aumentare i tassi di screening, con tre persone su 10 a rischio di malattie epatiche a livello globale. “Dato il previsto incremento dei casi di malattie epatiche, è imperativo rafforzare i tassi di screening per la diagnosi precoce. Il prodotto FibroScan® di prossima generazione, dotato della nostra tecnologia brevettata Guided VCTE™, è progettato per essere uno strumento indispensabile ed efficiente sia per la diagnosi che per il monitoraggio. Ci impegniamo a elevare gli standard di cura del fegato per tutti i pazienti, compresi quelli obesi, per i quali in precedenza le valutazioni risultavano impegnative. Riconosciamo e apprezziamo il ruolo centrale degli operatori sanitari in questo processo”.

La tecnologia Guided VCTE™ sfrutta l’esperienza diagnostica di Echosens e fornisce misurazioni precise della rigidità e della steatosi epatica. Gli operatori sanitari possono utilizzare questa tecnologia sofisticata e semplice per valutazioni rapide e non invasive su diversi dati demografici dei pazienti, migliorando la velocità e il flusso di lavoro in ambito diagnostico.

“Il nostro obiettivo è aumentare l’accessibilità delle valutazioni epatiche e crediamo che la chiave stia nel fornire agli operatori sanitari una tecnologia accurata, semplice e veloce. Con l’aumento dei tassi globali di steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (MAFLD) e di steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), è aumentato il nostro impegno per l’innovazione e per dotare gli operatori sanitari di tecnologie eccellenti”, ha continuato Sandrin.

I pazienti beneficiano di valutazioni più rapide ed efficienti, con riduzione dell’ansia e del disagio. I risultati immediati portano anche a consultazioni più produttive presso il punto di cura e riducono al minimo i ritardi nel processo decisionale e nell’inizio del trattamento.

“Uno dei vantaggi principali del miglioramento offerto dal prodotto FibroScan® di prossima generazione è la migliore qualità e coerenza dei risultati ottenuti. Incorporando la tecnologia Guided VCTE™, come operatori sanitari possiamo ottenere valutazioni più accurate e affidabili della rigidità epatica, migliorando così i risultati diagnostici per i pazienti”, ha affermato Louise Campbell, infermiera specializzata e responsabile clinica presso Tawazun Health. “Ciò è particolarmente importante nel contesto della salute e delle malattie del fegato, poiché la diagnosi precoce e il monitoraggio accurato sono essenziali per una cura ottimale del paziente”.

Le funzionalità principali di Guided VCTE™ includono:

Guided VCTE™ rappresenta la pietra miliare più recente nell’impegno costante di Echosens per l’innovazione e l’evoluzione dei prodotti. In qualità di leader globale nella salute epatica, Echosens offre agli operatori sanitari una soluzione standard d’eccellenza e non invasiva per la gestione epatica completa. Questo progresso semplifica la diagnosi e la gestione della malattia, perché rende più accessibili e perfettamente integrate nelle pratiche le valutazioni epatiche.

Guided VCTE™ fornisce una precisione e una facilità d’uso senza precedenti. Essendo il primo dispositivo connesso della gamma FibroScan®, introduce report semplificati basati sul cloud e diverse funzionalità grazie alla Liver Health Management Platform di prossimo rilascio, un’innovativa soluzione basata sul cloud per migliorare la gestione dei pazienti nel corso dell’intero continuum assistenziale. Ancora una volta, dopo aver mantenuto per anni un’esperienza eccezionale nell’innovazione, Echosens si distingue dalle altre tecniche di imaging e riafferma la sua posizione dominante nel settore.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Echosens per la salute epatica visitare il sito echosens.com, mentre per informazioni su Guided VCTE™ utilizzare questo link.

Informazioni su Echosens

Echosens, un pioniere nel suo campo, ha drasticamente cambiato la pratica della valutazione epatica con FibroScan®, la soluzione non invasiva per la gestione completa della salute del fegato. FibroScan® è riconosciuto in tutto il mondo e convalidato da oltre 4.200 pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e da oltre 180 linee guida internazionali. Echosens ha reso disponibile FibroScan® in oltre 127 paesi, consentendo milioni di esami epatici in tutto il mondo. https://www.echosens.com/

