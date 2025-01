Trasporti: Biancofiore, ‘sciacallaggio e populismo contro Salvini’

agenzia

Roma, 11 gen. “Accusano il ministro Matteo Salvini di populismo ma i veri populisti sono loro, praticando vero e proprio sciacallaggio. Tutti i leader dell’opposizione, a cortissimo di argomentazioni contro un Governo Meloni che viaggia a vele spiegate, oggi sono insorti all’unisono nella disperata ricerca di un appiglio, per accusare Salvini di ogni nefandezza, persino dei guasti probabilmente dovuti ad un incidente alle linee elettriche dei treni e che, francamente, iniziano a diventare sospetti. E quindi giù a chi alza di più il tiro”. Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.